Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir ilçede faaliyet gösteren İlçe Tarım Kooperatifi’ni ziyaret etti

Ziyarette İsbir’e çiftçileri temsilen Hacı Ahmet Bozkurt ve Ahmet Mol eşlik etti. 2026 yılı itibari ile çiftçilerin sorun ve isteklerini dile getiren İsbir, Ortaköy İlçe Tarım Kooperatifi Müdürü Ramazan Özkaya ile istişare ederek, yeni yılda daha çözüm odaklı kararlar verilmesi için çalışacaklarını diledi.

İlçe Tarım Kooperatifi Müdürü Özkara, Ortaköy Belediye Başkanı İsbir’e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR