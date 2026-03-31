Daha önce merhum Muhsin Yazıcıoğlu adına park yaptıran Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, bu kez de Çorumlu hemşehrisi 2020-2024 yılları arasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Bekir Şahin adına ağaç dikti.

Muhsin Yazıcıoğlu Parkı’ndaki etkinlikte konuşan Başkan İsbir, “İlçemizin yetiştirdiği kıymetli dostum, kardeşim Bekir Şahin adına; memleketimize ve milletimize yaptığı hizmetler karşılığında ahde vefa olarak bu ağacı dikiyoruz. Dünya durdukça, Ortaköy var oldukça bu ağaç büyüyecek ve kök salacaktır” ifadelerini kullandı.

Taner İsbir, sosyal medya paylaşımında ise Bekir Şahin’in bilgi, birikim ve tecrübesine dikkat çekerek, emeklilik sonrası aktif görevlerde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan İsbir, “Devlet adabı ve terbiyesiyle yetişmiş bir hukuk adamı olan Bekir Şahin’in, ülkemizin geleceği için yeni görevlerde değerlendirilmesini hassaten talep ediyorum” dedi.

