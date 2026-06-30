Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçede elektrikli araç kullanımının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara devam ettiklerini ifade etti. İsbir, “Gelişen teknolojiyle birlikte ilçemizde elektrikli araç kullanım oranının arttığını memnuniyetle gözlemliyoruz. Vatandaşlarımızın ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin bu konudaki ihtiyaçlarına sessiz kalamazdık. Kent Meydanı Saat Kulesi civarına kurduğumuz araç elektrik dolum sistemiyle ulaşım altyapımıza modern ve çevreci bir hizmet kazandırdık. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK