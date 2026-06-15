Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’i ziyaret ederek ilçede yürütülen ve planlanan projeler hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan İsbir, Ortaköy halkına üç önemli müjde verdi. Yapılan görüşmeler neticesinde ilçeye kazandırılacak hizmetlerle ilgili bilgi veren İsbir, Cemilbey - Ortaköy arasındaki 32 kilometrelik güzergâh değişikliği yolunun 2026 yılında yeniden ihale edileceğini söyledi.

Karayolları ağında yer alan Ortaköy-Çorum ve Ortaköy-Amasya istikametinde, Çorum tarafındaki ilçe giriş toteminden başlayıp Amasya yolundaki çıkış totemine kadar uzanan 4 kilometrelik hat boyunca, yolun sağında ve solunda doğal gaz çalışmalarının başlayacağını da anlatan İsbir ayrıca Ortaköy - Aydıncık yolu üzerinde, Esentepe köyü çıkışına kadar olan 4 kilometrelik güzergahta yol genişletme çalışmalarının start alacağını da bildirdi.

Ziyaret sonrası destekleri için yetkililere teşekkür eden Belediye Başkanı Taner İsbir, şu ifadeleri kullandı: “Bu önemli hizmetlerin ilçemize kazandırılmasında bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen’e AK Parti İl Başkanı Yakup Alar’a , Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ile Oğuzhan Kaya’ya ilçem adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ortaköy’ümüze hayırlı uğurlu olsun”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR