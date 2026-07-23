Görüşmede Başkan Taner İsbir, Ortaköy ilçesinde sanayi sitesi bulunmaması nedeniyle esnafın mahalle aralarında ve ilçe merkezindeki ana yol güzergâhında faaliyet göstermek zorunda kaldığını ifade etti.

Bu durumun hem esnafı hem de ilçe halkını olumsuz etkilediğini belirten Taner İsbir, turizm potansiyeline sahip Ortaköy için bu görüntünün uygun olmadığını söyledi.

İlçedeki sanayi dükkânlarının ilçe dışında oluşturulacak bir sanayi sitesine taşınmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Ortaköy Belediye Başkanı İsbir, bu konuda Bakanlığın destek vermesini talep etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ortaköy'ün sorunlarının kendisine aktarılmasından memnun olduğunu ifade etti.

Coştu, konunun ilgili birimlerce inceleneceğini ve yapılacak değerlendirmelerin ardından Ortaköy'e sanayi sitesi kazandırılması için gerekli desteği vermeye çalışacaklarını belirtti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi