Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, ilçeye kazandırılması hedeflenen yatırımlar ve devam eden projeler kapsamında Ankara temaslarını sürdürüyor. Başkan İsbir, başkentte gerçekleştirdiği ziyaretler çerçevesinde AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede Başkan İsbir, Ortaköy’ün çehresini değiştirecek mevcut çalışmalar ve planlanan projeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Toplantıda ilçede devam eden yatırımlar, kamu projeleri ve geleceğe yönelik stratejik adımlar detaylı şekilde ele alındı.

İlçenin ihtiyaç ve beklentilerini Milletvekili Ahlatcı’ya ileten Başkan İsbir, projelerin hayata geçirilmesi noktasında destek talebinde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Taner İsbir, “Ortaköy’ümüzü daha modern, yaşanabilir ve gelişmiş bir ilçe haline getirmek adına Ankara’da temaslarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sayın Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı’ya ilçemizde devam eden ve planladığımız projeler hakkında bilgi verdik. Gösterdikleri ilgi ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ise Ortaköy’ün kalkınmasına yönelik her projeyi yakından takip ettiklerini belirterek, ilçeye katkı sağlayacak çalışmalara desteklerinin süreceğini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK