Teknik personeller tarafından yürütülen çalışmalarda; bitkilerin genel gelişim durumu, yaprak ve meyvelerde oluşabilecek hastalık belirtileri, zararlı yoğunluğu ile sulama koşulları yerinde incelendi. Tarımsal uygulamaların da gözden geçirildiği kontrollerde, verim ve kalite kaybına yol açabilecek olumsuzlukların erken tespiti amaçlandı.

Saha çalışmalarında üreticilere önemli uyarılarda bulunan ekipler, düzenli tarla kontrolünün önemine dikkat çekti. Ayrıca uygun sulama ve gübreleme yöntemleri, yabancı otlarla mücadele, bitki artıklarının temizlenmesi ve ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda ve uygun dozda kullanılması konularında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, bal kabağı üretiminde sağlıklı bitki gelişiminin sağlanması ve ürün kalitesinin korunması amacıyla hastalık takip ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi