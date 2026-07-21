Çorum’un Ortaköy ilçesinde şeker pancarı ve domates üretim alanlarında denetim ve teknik incelemeler aralıksız sürdürülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretim sahalarında bitki gelişimi ile hastalık ve zararlı durumlarını yakından takip ediyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, üretim alanlarını düzenli olarak ziyaret ederek bitkilerin gelişim süreçlerini yerinde inceliyor. Olası hastalık ve zararlıların erken tespiti için yapılan kontrollerde, gerekli teknik değerlendirmeler de anında gerçekleştiriliyor.

Sahada sadece kontrol değil, üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. Uzman ekipler tarafından çiftçilere sulama, gübreleme, bitki besleme ve kültürel bakım uygulamaları hakkında güncel bilgiler aktarılırken, verim ve kaliteyi artırmaya yönelik öneriler sunuluyor.

Yetkililer, bu çalışmalarla üretim sezonu boyunca oluşabilecek risklerin en aza indirilmesini, ürün kayıplarının önlenmesini ve sürdürülebilir tarımsal üretimin desteklenmesini hedeflediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin emeğinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi için sahadaki izleme ve bilgilendirme faaliyetlerinin titizlikle devam edeceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi