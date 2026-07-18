Çorum’un Ortaköy ilçesinde çevre güvenliğini artırmak, sel riskini en aza indirmek ve ilçeye daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla planlanan Derepınar ve İsmailpınar mevkilerindeki dere ıslahı çalışmaları resmen başladı. İş makinelerinin sahaya inmesiyle birlikte bölgede yoğun mesai yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında dere yataklarında temizlik, genişletme ve taş tahkimatı işlemlerinin ilk etap uygulamalarına başlanırken, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, projenin hayata geçirilmesine katkı sunan devlet yetkilileri ve bürokratlara teşekkür etti.

“İLÇEMİZİN ÖNEMLİ BİR

SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ”

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Taner İsbir, dere ıslahı projesinin Ortaköy için büyük önem taşıdığını belirterek, düzenlenecek dere yatakları sayesinde hem tarım arazilerinin hem de yerleşim alanlarının taşkın riskine karşı daha güvenli hale geleceğini ifade etti.

Başkan Taner İsbir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İlçemizin ihtiyaç duyduğu yatırımları bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. Başlattığımız dere ıslahı çalışmasıyla Ortaköy'ümüz daha güvenli, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevreye kavuşacak. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen herkese ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum”

TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan İsbir, Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı'ya, Ankara nezdindeki girişimleri, ilçenin taleplerini yakından takip etmesi ve projeye verdiği güçlü destek nedeniyle; DSİ Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu'na yatırımın planlama aşamasından saha uygulamasına kadar gösterdiği yakın ilgi koordinasyon ve katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

İlçe genelinde taşkın riskini azaltması hedeflenen dere ıslahı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Ortaköy'ün hem çevresel güvenliğinin artırılması hem de daha düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Muhabir: Haber Merkezi