Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ilk olarak ilçede anlamlı bir yürüyüş programı gerçekleştirildi. Kaymakam Burak Şapaloğlu, Belediye Başkanı Taner İsbir, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, ve kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşların yoğun katılımı ile düzenlenen yürüyüş sonunda ilçe meydanında kutlama ve anma etkinlikleri yapıldı.

Birlik beraberlik ruhunun dikkat çektiği program kapsamında şiirler okundu, günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz dualarla anıldı. Etkinliğin sonunda ise, birlik ve paylaşımın simgesi olarak vatandaşlarımıza pide ikram edildi.

Kaymakam Şapaloğlu ve Başkan İsbir; “Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, milletimizin demokrasiye olan inancını bir kez daha gururla yaşadığımız bu günü saygı ve minnetle yad ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi