Ziyarette Ortaköy’ün öncelikli sorunlarını Bakan Uraloğlu’na yazılı ve sözlü olarak ilettiğini belirten Başkan Taner İsbir, görüşmenin ardından ilçeye yönelik önemli gelişmelerin müjdesini aldıklarını ifade etti.

İsbir, ilçeden geçen Çorum ve Amasya caddelerindeki doğalgaz çalışmalarına izin verilmesi dolayısıyla Bakan Uraloğlu’na ilçe halkı adına teşekkür etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından caddelerde oluşan bozulmaların giderilmesi amacıyla asfalt bakım ve onarım çalışmalarının da derhal başlatılacağının kendilerine iletildiğini söyledi.

CEMİLBEY-ORTAKÖY YOLU İHALEYE ÇIKIYOR

Görüşmede Cemilbey-Ortaköy arasındaki yol da gündeme geldi. Başkan İsbir, Bakan Uraloğlu’nun yolun ihale sürecinin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceği yönünde bilgi verdiğini aktardı.

ORTAKÖY-DİRGİNLİ-AYDINCIK YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ortaköy-Dırgınlı-Aydıncık arasındaki yolun genişletilmesi ve düzenlenmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgi alan İsbir, yol güzergâhında ölçümlerin başladığını ve diğer çalışmaların da devam edeceğini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi