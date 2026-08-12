Ortaköy Şapinuva Spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüp lisansının pasif duruma düşürülmesi nedeniyle amatör ligde mücadele etme hakkının elinden alınma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

İlçeye devlet tarafından kazandırılan modern spor tesislerinin güncel görüntülerini paylaşan kulüp yönetimi, gençlerin spor yapabilmesi ve bu yatırımların aktif şekilde kullanılabilmesi için kulübün faaliyetlerine devam etmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Devletimizin büyük yatırımlarla kazandırdığı modern tesislerimizin güncel görüntüleri ekte yer almaktadır. Ancak, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüp lisansımızın pasif duruma düşürülmesi nedeniyle, ne yazık ki amatör ligde mücadele etme hakkımız elimizden alınmaya çalışılmaktadır” denildi.

KULÜBÜN GELECEĞİ TEHLİKEDE

Açıklamada, bölgede yaşayan gençlere spor yapma imkanı sunan kulübün yaşatılmasının, devlet yatırımı olarak ilçeye kazandırılan tesislerin de amacına uygun şekilde kullanılabilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

Ortaköy Şapinuva Spor Kulübü, yöneticilere ve bölgenin büyüklerine çağrıda bulunarak yaşanan lisans sorununun çözümü için destek istedi.

Kulüp yönetimi, gerekli desteğin verilmesi halinde sorunun aşılacağına inandıklarını belirterek, kulübün yeniden sahalara dönebilmesi için konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Açıklamanın sonunda, “Konunun bir an önce çözüme kavuşturulması ve kulübümüzün yeniden sahalara dönebilmesi için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz” ifadelerine yer verildi.