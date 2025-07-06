Yemek ilimiz Ortaköy ilçesine bağlı Aşdağul beldesinde gerçekleşti. Yemeğe Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, bazı kurum müdürleri, muhtarlar, CHP il ve ilçe yöneticileri, merhumun ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Milletvekili Tahtasız Uzunca ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Tahtasız, merhum Rıfat Uzunca’nın gerek siyasetteki duruşu gerekse halkla olan samimi ilişkileriyle her zaman saygı gören bir isim olduğunu belirtti.

“Rıfat Başkan, partimize ve Ortaköy’e büyük emek vermiş, halkın içinden bir siyasetçiydi. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz,” diyen Mehmet Tahtasız, Uzunca ailesiyle uzun süre sohbet etti.

Yemek öncesinde Uzunca için dualar edilirken, misafirler Uzunca’nın ailesine taziyelerini iletti.

Muhabir: Haber Merkezi