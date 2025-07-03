Çorum Valisi Ali Çalgan, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Vali Çalgan’a, Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, İl Genel Meclis Üyesi Arif Pehlivan ve Aşdağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül eşlik etti.

Belediye Başkanı Taner İsbir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Çalgan ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Başkan İsbir, kamu hizmetlerinin birlik ve beraberlik içerisinde yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, Çorum’un her köşesinde yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi