Çorum’un şirin ilçesi Ortaköy'ü ziyaret ettiklerini belirten Vali Çalgan, “Halen geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan ilçemizin Şapinuva Ören Yeri ve İncesu Kanyonu ile önemli bir turizm potansiyeli de mevcuttur. Çalışkan ve misafirperver insanı ile üretimini arttıracağı, turizmini geliştireceği yönündeki inancım tamdır. Bu ziyarette, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız başta olmak üzere yerel yöneticilerle yürütülen hizmetleri konuşacak, değerlendirmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ortaköy Kaymakam V. Burak Şapaloğlu'ndan başta emniyet ve asayiş olayları olmak üzere ilçede yürütülen faaliyetler hakkında brifing alan Çalgan, ziyaretin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, tüm Ortaköylü hemşehrilerine selam, sevgi ve saygılarını iletti.

Muhabir: Haber Merkezi