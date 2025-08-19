Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz’ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileklerinde bulundu.

Oda Başkanı Şahin’e, yönetim kurulu üyeleri Hacı Koca, Eyüp Yağlı ve Hüseyin Coşkun da eşlik etti. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, Şahin Komutan Ayvaz’a yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR