Milyonlarca memur ve emekli ocak ayında alacakları zammı beklerken bugün maaş tablosunu yeniden şekillendiren anket sonuçları açıklandı. TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde artan enflasyon beklentisi zam beklentilerinin de yükselmesini sağladı. İşte ocak ayında memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı olası maaş zamları ve meslek meslek yeni maaşlar...

Memurlar ve emekliler maaş zamlarının kesinleşmesi için kasım ve aralık ayı enflasyonunun açıklanmasını beklerken bugün açıklanan Merkez Bankası anketi tahminleri yeniden şekillendirdi.

İLAVE ÖDEME

Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 4 aylık birikimli enflasyon yüzde 10,25'e yükselirken SK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda zammı garantilemişti.

Toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon farkı da alan memur ve memur emeklilerinin maaşında ise 16,56'lık zam kesinleşmişti.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için 1000 lira ilave ücret de ödenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 32,20'ye yükseldi.

BEKLENTİ YÜKSEK

Enflasyon beklentilerindeki yükseliş zam beklentisini de yükseltti.

TCMB anketindeki yıl sonu enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek.

Böylece enflasyon farkı kadar zam alan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerin maaşlarına yüzde 13,31 zam yapılacak.

8. Dönem Toplu Sözleşmesinde ise memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayında yüzde 11 zam yapılmasına karar verilmişti. Oluşan enflasyon farkı ile memurların ocak ayındaki zammı yüzde 19,78 olacak.

Yüzde 19,78 zam ile düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 60 bin 492 liraya, en düşük memur emekli aylığı 22 bin 671 liradan 27 bin 155 TL'ye yükselecek.

İşte yeni zam tablosuna göre meslek meslek yeni maaşlar:

- Şube Müdürü: 91 bin 882,15 lira

- Memur (Ünivesite mezunu): 63 bin 24,64 TL

- Başkomiser: 89 bin 22,14 TL

- Polis Memuru: 77 bin 551,02 TL

- Avukat: 88 bin 56,27 TL

- Mühendis: 93 bin 667,96 TL

- Uzman öğretmen: 81 bin 170,11 TL

- Öğretmen: 73 bin 240,48 TL

- Profesör: 133 bin 372,33 TL

- Araştırma Görevlisi: 88 bin 388,06 TL

- Uzman Doktor: 151 bin 65,34 TL

- Hemşire (Üniversite Mezunu): 73 bin 974,93 TL