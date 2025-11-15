Arabuluculuk Günü ve Haftası nedeni ile yazılı bir açıklama yaparak ülkemizde adalete güvenin güçlenmesine ve barış kültürünün yerleşmesine önemli katkılar sunan arabuluculuk kurumunun temellerinin 2012 yılında yürürlüğe giren Arabuluculuk Kanunu ile atıldığını, 2013 yılında ilk arabulucuların sicile kaydedilmesiyle birlikte uygulamaya geçildiğini vurgulayan Av. Arb. Can Emre Kakaç, her yıl 14 Kasım’ın Arabuluculuk Günü olarak kutlandığını, bu özel haftada ise diyalog ve uzlaşı kültürünün toplumda kök salmasının öneminin bir kez daha topluma hatırlatıldığını kaydetti.

Ülkemizde halihazırda 49 bin 500 arabulucunun 1 milyon 800 binden fazla uyuşmazlığı ala aldığını, bunların büyük kısmının tarafların uzlaşısıyla çözüme kavuştuğunu, bu tablonun yalnızca yargının iş yükünü hafifletmekle birlikte toplumda kalıcı bir uzlaşı kültürünün yerleşmesine de önemli ölçüde katkı sağladığını anlatan TURAMEP İl Temsilcisi Kakaç şunları söyledi: “

Arabuluculukla ilgili yeterli bilgiye sahip olmayanlar, süreci “prosedür gereği yapılması gereken aşama” olarak algılasa da etik kurallar ve temel ilkeler doğrultusunda yürütülen süreçler, bu bakış açısını değiştirmekte ve yöntemin gerçek değerini gözler önüne sermektedir. Zira arabuluculuk, yalnızca bir zorunluluk değil; tarafları dinlemeyi, ihtiyaçlarını anlamayı ve güvenli bir müzakere ortamı kurmayı gerektiren bir uzlaşı sürecidir. Gerçek arabuluculuk, kazanmak ya da kaybetmek üzerine değil, birlikte çözüm üretmek üzerine kuruludur. Görevini özveriyle, tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine bağlı kalarak yürüten arabulucular ve taraf vekilleri sayesinde, toplumda güvene dayalı bir uzlaşı anlayışı güçlenmekte; uyuşmazlıklar, çatışmaya dönüşmeden, barışçıl biçimde çözüme kavuşmaktadır.

Mesleğin sürdürülebilirliği ve uygulama birliğinin sağlanması için, Arabulucular Birliği’nin kurulmasının artık kaçınılmaz bir gereklilik haline geldiğine inanıyoruz. Ayrıca, arabulucuların süreci daha etkin yürütebilmesi, denetim ve kalite standartlarının güçlendirilmesi için Arabuluculuk Kanunu’nda bazı değişikliklerin yapılması da büyük önem taşımaktadır. Bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle hem mesleğimizin kurumsal yapısı güçlenecek hem de tarafların arabuluculuk sürecine duyduğu güven daha da artacaktır. Ayrıca, teknolojik gelişmelerin sürece entegre edilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, TURAMEP olarak TURA-SİS Bilgi Sistemi üzerinden dosyaların kaydının yapılması ve tutanakların kolaylıkla hazırlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün arabuluculuk yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda bir yaşam becerisi ve uzlaşı kültürüdür. Bu anlayışla kurulan TURAMEP Akademi, arabulucuların mesleki gelişimini destekleyen eğitimler, atölyeler ve etik farkındalık programlarıyla alana yeni bir soluk kazandırmıştır. TURAMEP olarak hedefimiz; etik değerlere bağlı, nitelikli ve güven veren bir arabuluculuk sistemini hep birlikte daha da ileriye taşımaktır. Bu nedenle tüm meslektaşlarımızı, dayanışma ve ortak amaç duygusuyla TURAMEP çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz. Adaletin uzlaşmayla, hakkaniyetin diyalogla güçlendiği bir Türkiye dileğiyle; 14 Kasım Arabulucular Günü’nü ve Arabuluculuk Haftası’nı kutluyor, sürece emek veren tüm arabulucularımıza gönülden teşekkür ediyoruz”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ