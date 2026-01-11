Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Yüksek İnşaat Mühendisi Önder Kartal, son günlerde etkili olan şiddetli rüzgârların çatı kaplama malzemesi seçimindeki hayati önemi bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Kartal, son günlerde ülkenin birçok bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgârların ardından çatı kaplama malzemelerinin yerinden koparak can ve mal güvenliğini tehdit eden görüntülerin kamuoyuna yansıdığını belirtti.

Kartal, yaşanan olayların çatı kaplama malzemesi seçiminin yalnızca maliyet veya estetik tercih konusu olmadığını vurgulayarak, bunun doğrudan güvenlik ve toplumsal sorumluluk meselesi olduğunu ifade etti.

Kil esaslı çatı kiremitlerinin Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır güvenle kullanıldığını belirten Kartal, TS EN standartlarına uygun üretilen kil kiremitlerin rüzgâr yükleri, iklim koşulları ve zamanla oluşan yıpranmalara karşı mühendislik açısından kendini ispatlamış bir yapı malzemesi olduğunu söyledi.

Kil kiremitlerin yalnızca dayanımıyla değil, yangın güvenliği, uzun ömürlü yapısı, düşük bakım ihtiyacı ve doğal yapısı sayesinde sağlıklı yaşam alanları oluşturmasıyla da öne çıktığını dile getiren Kartal, “Kil kiremit, geçmişten gelen bir yapı geleneği olmasının yanı sıra, bugünün mühendislik bilgisiyle doğrulanmış, geleceğin güvenli yapı çözümüdür” dedi.

Kil kiremidin rüzgâr etkileri karşısında çatı sisteminin yerinde kalmasına katkı sağladığını belirten Kartal, birbirine kenetlenen formu sayesinde tekil parça değil bütüncül bir sistem olarak çalıştığını, uygun eğim, doğru alt konstrüksiyon ve standartlara uygun montajla uçma riskinin son derece düşük olduğunu kaydetti. Yanmaz yapısı nedeniyle yangın güvenliği açısından da en üst sınıfta yer aldığını ifade etti.

Bazı hafif ve metal esaslı çatı kaplama sistemlerinin rüzgâr altındaki performansının büyük ölçüde montaj ve bağlantı detaylarına bağlı olduğuna dikkat çeken Kartal, uygulama hatalarının zamanla ciddi güvenlik riskleri oluşturabildiğini söyledi. Kartal, kullanılan malzeme türü ne olursa olsun, çatı sistemlerinin mühendislik esaslarına ve ilgili standartlara uygun şekilde tasarlanıp uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Çorum’un kil kiremit ve tuğla üretiminde Türkiye’nin önde gelen merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Kartal, ilin aynı zamanda güvenli yapı kültürünün tarihsel taşıyıcısı olduğunu belirtti. Yerel hammaddelerin bilimsel yöntemlerle işlendiğini ve bu sektörün binlerce kişiye istihdam sağladığını ifade eden Kartal, toprak sanayisinin yerli üretime ve sürdürülebilir yapılaşmaya önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Kartal, çatı kaplama malzemesi seçiminde tüm yapı paydaşlarının kısa vadeli maliyetlerin yanı sıra uzun vadeli güvenlik, dayanım ve performans kriterlerini birlikte değerlendirmesi gerektiğini belirterek, yerli üretim ve sahada güvenilirliği kanıtlanmış kil kiremit sistemlerinin bu süreçte mutlaka dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi