“Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır” denir.

Peki, neredeyse 60 yıla varan dostluğun hatırı kaç yıl olabilir ki…

Marmaris’te yaşayan emekli Bağ-Kur Genel Müdürü Yüksel Demirer’in uzun bir aradan sonra Çorum’a gelişiyle, eski dostlar bir araya geldi. Dalgıçlar Otel’in restoranındaki yemekte, Yüksel Demirer, Feyyaz Çetintürk, Hasan Suvacı, Aydın Çırakoğlu ve Mehmet Yolyapar ile Yüksel Demirer’in oğlu Barış Demirer, yıllar sonra eski anılarını paylaştılar, özlem giderdiler.