Çorum’un Kargı ilçesinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan 70 yaşındaki Şaban Demirbaş, tedavi gördüğü hastanede 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 2 Ekim’de ilçeye bağlı Gölköy Köyü’nde yaşayan Demirbaş, evinde soba yaktığı sırada benzin bidonunun alev alması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Demirbaş, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Demirbaş, doktorların tüm çabalarına rağmen tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 7 günlük yaşam savaşını kaybetti.