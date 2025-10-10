Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara İl Müdürü Sungurlulu hemşehrimiz Ömer Tök, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu’na kasap dükkanında 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

SGK Müdürü Tök, beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç ile Fehmi Vargeloğlu’nu yeni açmış olduğu işyerinde ziyaret ederek, “Ak Parti Sungurlu İlçe Başkanımız Nuh Aluç’la birlikte İl Genel Meclis Üyemiz değerli kardeşim Fehmi Vargeloğlu’nun yeni açtığı işyerinde ziyaret ettik. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip etsin inşallah” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi