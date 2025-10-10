Protokol, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Çorum İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu tarafından imzalandı. Program kapsamında toplam 587 öğrenci istihdam olanağından faydalanacak.

3 KASIM’DA BAŞLIYOR

Program, 3 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sona erecek. Katılımcılar, üniversitenin kampüs ve bağlı birimlerinde haftanın belirli günlerinde tam gün çalışacak. Haftalık en fazla 3 gün sürecek programda, günlük çalışma süresi 7,5 saat olacak.

Katılımcılara, her çalışma günü için günlük net 1.083 TL cep harçlığı ödenecek. Ayrıca İŞKUR tarafından iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primleri karşılanacak.

BAŞVURULAR 13–17 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

Programa başvurular, 13–17 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurular ALO 170 iletişim hattı, İŞKUR mobil uygulaması, İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) veya genclik.iskur.gov.tr adresleri üzerinden yapılabilecek.

Adaylar, başvuru yaptıkları ilçe veya merkeze göre 21 Ekim Salı günü saat 09.30’da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda yapılacak noter kurası ile belirlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Programa katılmak isteyen öğrencilerin, Hitit Üniversitesi’nde önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması (kayıt dondurmuş veya pasif durumda olmamak), İŞKUR’a kayıtlı, 18 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olması, emekli veya malullük aylığı almıyor olması, son bir ay içinde sigortalı bir işte çalışmamış olması, başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programı veya işsizlik ödeneğinden faydalanmıyor olması ve terör örgütleriyle bağlantısının bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi’ne göre aynı adreste ikamet edenlerin, hane toplam gelirinin net asgari ücretin üç katını aşmaması şartı aranacak.

Programla ilgili Çorum merkez için 527, Alaca için 15, İskilip için 15, Osmancık için 15 ve Sungurlu için 15 kontenjan ayrıldı.

Muhabir: Haber Merkezi