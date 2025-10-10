80'i aşkın yayınevinin yer aldığı 12. Kitap Kültür Günleri için Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fuar Kompleksi’nde açılış töreni yapıldı.

Mehteran takımının konser verdiği açılışta, halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, Çorum Belediyesi olarak bölgenin en büyük kitap fuarını düzenlediklerini belirterek, "Burada ülkemizin ne kadar birikimi, akademisyeni, yazarı, şairi varsa onları ilimizde çocuklarla, gençlerle buluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Fuarın 10 gün açık kalacağını dile getiren Aşgın, "Rabbim ordumuza yurdumuza zeval getirmesin. Ordumuz İHA'larıyla, SİHA'larıyla dün kılıçla yapılanları onlar en modern teknolojileriyle yapmaya devam edecekler. Biz de Kitap Günleri açarak, yeni okullar açarak, yazarlarımızı, düşünce insanlarımızı yeni nesillerle buluşturarak Allah'ın izniyle onların bu emanetini ihya etmeye, vatanımızı daha iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Aşgın, kitap alabilmeleri için merkez ilçede ilkokul ve ortaokul olmak üzere toplam 32 bin öğrenciye hediye çeki dağıttıklarını söyledi. Hediye çekine destek veren tüm iş insanlarına teşekkür eden Aşgın, fuarda 80'in üzerinde yayınevi yer aldığını 135 söyleşi gerçekleşeceğini kaydetti.

FİLİSTEN'E SELAM

Çorum'da 10 gün boyunca kitap ve kültürün konuşulacağının altını çizen Aşgın, "İnşallah kitap medeniyetinin çocukları olarak yeniden dirileceğiz. Fuarımızın açılışı inşallah milletimizin dirilişine vesile olacak. Burada Gazze'nin yiğitlerine, Kudüs'ün Filistin'in şehitlerine, şehit yavrularımıza 2 yılı aşkındır orada mücadele eden büyük mücahitlere selam olsun. Buradan duamız şu olsun, inşallah yapılan barış antlaşması kalıcı olsun ve bizler de oradaki okulları mescitleri yeniden inşa edelim. Ve rabbimiz bizi Gazze'de kültür günlerinde buluşturdun. Gazze'nin çocukları da halaylarla, türkülerle, şenliklerle bu festivallere eşlik etsinler." dedi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Aşgın, eski Milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Şair Nurullah Genç, ve öğrenciler fuarın açılış kurdelesini kesti.