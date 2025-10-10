Belediye’nin şehre kazandırdığı Bedesten, kısa sürede kentin yeni ticaret ve alışveriş merkezi olmaya hazırlanıyor. Tarihi dokusu ve modern yapısıyla dikkat çeken Bedesten’de, Çorum’da üretim yapan yerel firmalar da yerlerini almaya başladı.

Çorum Belediyesi Halket Satış Mağazası, Velipaşa Kahvecisi ve Kadın El Emeği Çarşısı gibi sosyal tesislerle birlikte kapılarını açan Bedesten, çok yakında yerel markaların da faaliyet göstereceği canlı bir ticaret merkezi haline gelecek.

Bedesten içerisinde, Çorum’un markalarından Ganik, Golonya, Dr. Burger, Yakamoz Turşu, Kadir Karakuş ve Lila Pastaneleri iş yerlerini açmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

RESTORAN DA

HAZIRLANIYOR

Bedesten içerisinde yer alacak restoranın hazırlıkları da tüm hızıyla devam ediyor. Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri tarafından işletilecek restoran, vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.

Çorum’un kültürel ve ekonomik hayatına yeni bir soluk kazandıracak Bedesten, hem yerel üreticilere yeni bir vitrin olacak hem de şehrin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.

Ayrıca Bedesten’in üst katında da Aile Yaşam Merkezi hizmet verecek.

Muhabir: Haber Merkezi