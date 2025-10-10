Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce onaylanan “El Ele Gönüller, Güçlü Köyler” Projesi başladı.

Proje için çok sayıda kurum ve kuruluşun desteği alındı. Proje kapsamında bir yandan köylerde eğitim programları sürdürülürken, diğer yandan da bazı köylerde geniş kapsamlı şenlik programları organize edilecek.

SEYDİM’DE TOPLANTI

Proje kapsamında ilk olarak merkez Seydim Köyü’nde ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Yıldırım Külcü, dernek yönetimi ve çevre köylerin muhtarları ile bir toplantı düzenlendi. Toplantıda köylerde yapılacak etkinliklerin planlaması yapılarak hazırlık çalışmaları gözden geçirildi.

Kılıç, köy muhtarları ile köylerin ihtiyaçları ve yapılacak projeler üzerine kapsamlı bir fikir alışverişinde bulundu.

6 KÖYDE EĞİTİM

Proje kapsamında; uzmanların katılımı ile köylerde çeşitli konularda eğitim programları düzenlendi. Merkeze bağlı Seydim, Tarhan, Morsümbül, Narlık, Serban ve Kınık köylerinde düzenlenen eğitim programları, başka köylerle sürdürülecek. Seydim Köyü Muhtarı Kadir Sütçü, Tarhan Köyü Muhtarı Bektaş Koçoğlu, Morsümbül Köyü Muhtarı Muharrem Çalışkan, Narlık Köyü Muhtarı Cihan Karaman, Serban Köyü Muhtarı Ferhat Keser ve Kınık Köyü Muhtarı Celal Türkmen’in de destek ve katılımları ile yapılan eğitim programlarında köy halkı çeşitli konularda bilgilendirildi.

Eğitimde; Sosyolog Sena Gökdoğan, “ayrımcılık”, Uzman Aile Terapisti Handenur Damar, “Arıcılık ve Arılarla Terapi”, Psikolog Gül Gökdoğan ise “Öfke Kontrolü ve Şiddet”, “Sağlıklı İlişkilerde İletişim” hakkında sunum yaptı.

SEYDİM’DE ŞENLİK

Proje kapsamında Çorum merkeze bağlı Seydim Köyü’nde yarın (11 Ekim 2025 Cumartesi günü) saat 14.00 – 20.00 arasında şenlik programı düzenlenecek. Projenin açılış etkinliği niteliğindeki programda sanatçıların konserinin yanı sıra çocuklar için de bazı aktiviteler organize edilecek.

DOLU DOLU PROJE

Proje kapsamında Çorum Merkeze bağlı köylerde mezarlıkların otlardan temizlenmesi, haşerelere karşı ilaçlanması, bakım ve onarımı, mezarlıklara direk ve Türk bayrağı dikilmesi, ibadethanelerin temizliği hedefleniyor. Ayrıca köylerde “Yaz Sineması Şenliği” organize edilecek. Sinema kültüründen mahrum kalan köy çocukları için düzenlenecek olan “Yaz Sineması Şenliği”, çocukların gelişimi ve sosyal – kültürel faaliyetlerde bulunması açısından oldukça önem taşıyor.

ÇOSTOG Başkanı İlhan Kılıç, projenin amacını şu şekilde özetledi: “Çorum Merkeze bağlı 180 köy bulunmaktadır. Köylerimizin birçoğu belirli bir geliri olmadığından bazı hizmetlerden mahrum kalmaktadır. Bunlardan bir tanesi de köy mezarlarının ve ibadethanelerinin düzenlenmesi. Maddi olanak sorunu ve insan gücü yetersizliğinden kaynaklı olarak, köy halkı bu hizmetleri yerine getirmekte zorlanmaktadır.

Ayrıca bazı köy mezarlıklarında bayrak direkleri bulunmamaktadır. Mezarlıklarda bayrak bulunması oraya bir resmiyet kazandırdığı gibi, halkın milli birlik ve beraberlik duygularını da taze tutar. Bu nedenle mezarlıkların temiz olması ve bayrak direklerinin olması köy halkı üzerinde manevi yönde geniş bir etkiye sahiptir. Projemiz ile köy halkında milli / dini birlik ve beraberliğin sağlanması ve hizmet götürülmesi ve toplumda gönüllülük bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır.”

Proje, köy muhtarları ile işbirliği halinde sürdürülecek.

Muhabir: Haber Merkezi