Çorum Belediyesi’ne ait, Kitap Fuarı’na öğrencileri taşıyan servis otobüsü ile bir iş makinesinin karıştığı kaza sonrası, otobüste bulunan öğrenciler tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 12. Kitap ve Kültür Günleri açılışında yaptığı konuşmada öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, “Çok şükür ki hiçbir öğrencimizin hayati tehlikesi bulunmamakta olup, sağlık durumları iyidir. Hastanelerden taburcu oldu hepsi.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aşgın, kazadan etkilenen öğrencilere, velilere ve öğretmenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, süreci yakından takip edildiğini vurguladı.