Çorum'da 50 öğrencinin içinde bulunduğu 19 TN 453 plakalı ait halk otobüsü ile belediyeye ait 19 DK 738 plakalı kamyon sabah saatlerinde Fatih Caddesi'nde çarpıştı. Kazada 27 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgiye göre Fatih Caddesi’nde sabah saatlerinde içerisinde etkinliğe giden 19 Mayıs İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu Belediye halk otobüsü, Belediyeye ait kamyonla çarpıştı. Kazada halk otobüsünde bulunan öğrenciler yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Öğrencilerin hafif şekilde yaralandıkları ve tedavi altına alındıkları öğrenildi.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEDİ

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, öğrencilere geçmiş olsun mesajı yayınladı. Tahtasız, "Öğrencilerimizi bir etkinliğe katılmak üzere taşıyan belediyeye ait halk otobüsünün kaza yaptığını büyük bir üzüntü ve endişeyle öğrenmiş bulunmaktayım. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, kıymetli ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.