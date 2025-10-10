Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve Başhekim Yardımcısı Ecz. Erkan Demir, Çorum Eczacı Odası’nın yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Sayman Ecz. Doğuhan Koçak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Ayşe Nur Kaya, Ecz. Ceyhun Gürsel Karakuş ve Ecz. Abdulsamed Erdal hazır bulundu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çorum Eczacı Odası arasında kurulabilecek olası iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede, özellikle reçete ve rapor biriminin hastane bünyesinde oluşturulması talebini bir kez daha dile getirdi. Bu birimin hayata geçirilmesiyle birlikte, hastalar, hekimler, sekreterler ve eczacılar için iş gücü ve zaman kaybının azalacağı, sağlık hizmetlerinin ise daha etkin ve verimli sunulacağı ifade edildi.

Çorum Eczacı Odası Yönetimi, nazik ziyaretleri ve samimi sohbetleri için Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve Ecz. Erkan Demir’e teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi