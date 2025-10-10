Çorum Eczacı Odası, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, kız çocuklarının eğitim, sağlık ve fırsat eşitliği haklarının güvence altına alınmasının insanlık borcu olduğunu vurguladı.

Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu tarafından 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, kız çocuklarının geleceğin kadınlarını, bilim insanlarını, sanatçılarını ve liderlerini temsil ettiği belirtilerek, “Onlara bugün vereceğimiz destek, yarının daha aydınlık, adil ve eşitlikçi bir dünyasının teminatı olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Kız çocuklarımızın yolu, geçmişin güçlü kadınlarıyla aydınlanmaktadır. Sabiha Gökçen, Halide Edib Adıvar, Afife Jale, Fitnet Hanım ve Türkan Saylan gibi öncü kadınlar, bugünün kız çocuklarına ilham vermeye devam ediyor. Bugünün kız çocukları da yarının yeni Sabiha Gökçenleri, Türkan Saylanları, Halide Edibleri olacaktır” denildi.

Kız çocuklarının eğitim, sağlık ve eşit fırsatlara erişim hakkının yalnızca bir görev değil, insanlık borcu olduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Onların hayallerini büyütmelerine imkân vermek; özgür, cesur ve üretken bireyler olarak yetişmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Kız çocuklarımızın hayatın her alanında varlık göstermesini destekliyor, onların eğitimine, sağlığına ve geleceğine yatırım yapmanın toplumumuzun en büyük kazanımı olduğuna inanıyoruz.

Bir kız çocuğunu desteklemek, bir toplumu yüceltmektir. Kız çocukları geleceğimizin teminatıdır. Tüm kız çocuklarımızın 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutluyor; onların hayallerini özgürce gerçekleştirebilecekleri, eşit ve adil bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz.”

