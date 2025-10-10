Saadet Partisi tarafından, Çorum’daki teşkilat mensuplarına yönelik, “Strateji ve Hamle” başlıklı bir eğitim programı düzenlenecek.

Genel Merkez STK ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca plânlanan Strateji ve Hamle Eğitimi, Turgut Özal Konferans Salonu’nda, 12 Ekim Pazar günü, saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu sürecek.

“Yarınlarımızın İnşası, Milletimizin Saadeti İçin!” mottosuyla organize edilen etkinliğe, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Muhittin Hamdi Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Adnan Simit, Doç. Dr. Musa Öztürk ve Mustafa Yılmaz’ın yanı sıra Genel İdare Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Bayraktar eğitimci olarak katılacaklar.

BAŞKAN ŞUAYB SARI’DAN

EKSİKSİZ KATILIM ÇAĞRISI

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Şuayb Sarı; teşkilat içi geniş kapsamlı bir eğitim programına ev sahipliği yapacaklarını belirterek, “Temel Çalışma Esasları”, “Teşkilat Modeli”, “Siyaset Vizyonu ve Parti Programı”, “Etkili Halkla İlişkiler ve Üye Çalışmaları” ve “Tanıtım, Medya ve İletişim Stratejileri” konularının ele alınacağını bildirdi.

Genel Başkan Mahmut Arıkan liderliğinde iktidar yürüyüşünü hızlandırdıklarını vurgulayan Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, bu kapsamda teşkilat çalışmalarının daha sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla düzenlenecek Strateji ve Hamle Eğitimi’ne, Millî Görüşçü Kuruluşlar’ın (MİLKO) üyeleri de dâhil olmak üzere tüm teşkilat mensuplarını davet ederek, eksiksiz katılım sağlanması yönünde hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi