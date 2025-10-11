Çorum İl Genel Meclisi, Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. sınıf öğrencilerini misafir etti. Ziyarette, öğrenciler yerel yönetimlerin işleyişi hakkında bilgi alırken, İl Genel Meclisi’nin görev ve sorumluluklarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyarette konuşan İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, gençlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek HİTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf öğrencilerine yerel yönetim hakkında bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

Temur, kamu yönetimi eğitimi alan öğrencilerin, teorik bilgilerini yerel yönetim uygulamalarıyla pekiştirerek geleceğin yöneticileri olma yolunda önemli bir tecrübe kazandıklarını da ifade etti.

Öğrenciler daha sonra İl Genel Meclisi Toplantısı’na katıldı. Çalışma düzeni, komisyonların işleyişi ve karar alma süreçleri il ile ilgili de bilgi aldı.

Muhabir: SELDA FINDIK