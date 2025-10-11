Türk folkloru ve Çorum’u ulusal ve uluslararası alanlarda en iyi şekilde temsil eden, Çorum’un yetiştirdiği dünyaca ünlü folklor uzmanı Bahri Ertek, vefatının 12. yılında mezarı başında düzenlenen etkinlikle anıldı.

Halk Oyunları Uzmanı hemşehrimiz merhum Bahri Ertek’in kardeşi Fahri Ertek’in ev sahipliği yaptığı anma programına, halk oyunları üstadının eşi Dorette Endenburg Ertek, kız kardeşi Gülşen Ertek, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Sınayuç, Bahri Ertek’in ailesi, sevenleri, dostları ve arkadaşları katıldı.

Öğle namazının ardından Bahri Ertek’in Ulumezar'daki kabri başında yapılan anma programında Abdulhamit Çıplak tarafından okunan duanın ardından söz alan sevenleri Bahri Ertek’i saygıyla yad etti.

Kardeşi Fahri Ertek “Ağabeyimin hatırasına sahip çıkarak anma programına katılan ayrıca katılamayarak mesajla taziyelerini ileten tüm değerli dostlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anma programında Bahri Ertek’in eşi ve dostları tarafından kabre çiçek bırakıldı.

Daha sonra ise mevlid yemeği düzenlendi. Burada da Abdulhamit Çıplak tarafından Ertek için dua edildi.

Muhabir: RIFAT KARA