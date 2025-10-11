Gelecek Partisi Genel Merkezi, yeni hizmet binasına geçiyor.

Gelecek Partisi Çorum İl Başkanı Fatih Softa, yeni genel merkez binasının bugün (11 Ekim 2025 Cumartesi günü) saat 14.00’de Aşağı Övençler Mahallesi 1322. Cadde No: 44 Çankaya / Ankara adresinde açılacağını bildirerek, kendisinin de açılış törenine katılacağını duyurdu.

Genel Başkan Ahmet Davutoğlu’nun öncülüğünde siyasi mücadeleyi sürdürdüklerini açıklayan Fatih Softa, yeni binanın partiye yeni bir heyecan, coşku ve dinamizm katacağını söyledi.

Softa, “Kök salmaya, güçlenmeye ve emin adımlarla geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Partimiz tarafından yeni bir genel merkez binası alınmış ve dizayn edilmiştir. Açılış törenini ise genel başkanımız Davutoğlu ile birlikte 11 Ekim’de Ankara’da gerçekleştiriyoruz. Tüm partililerimizi ve vatandaşlarımızı açılış törenimize davet ediyoruz. Gün, geleceği birlikte inşa etme günüdür” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi