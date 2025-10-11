Eğitimde Değişim İçin Eylem Derneği (EDEN), Erasmus+ programı kapsamında yürütülen “Sürdürülebilir Moda” konulu proje çerçevesinde Polonya, Yunanistan ve İspanya'dan gelen misafirleri bir hafta boyunca ilimizde misafir ediyor.

Çorum EDEN'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Wear to Care: Susuzluğun Olmadığı Bir Dünya İçin Sürdürülebilir Moda” adlı proje hareketliliği başladı. Projenin Türkiye, Polonya, Yunanistan ve İspanya'dan ortakları bulunuyor. Etkinliklere Polonya’dan 3, Yunanistan’dan 2 ve İspanya’dan 2 olmak üzere toplam 7 yabancı katılımcı iştirak ediyor.

Proje kapsamında ilimize gelen heyet, sürdürülebilir moda, su kaynaklarının korunması ve tekstil atıklarının geri dönüşümü gibi konularda atölye çalışmaları yapıldı. Katılımcılar ayrıca su arıtma ve atık su arıtma tesislerine teknik geziler yaparak atıklardan çevre dostu ürünler tasarladı.

Program boyunca yabancı konuklara Çorum'un tarihi ve kültürel değerlerinin de tanıtıldığı belirtildi.

