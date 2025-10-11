İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun başkanlığında, 81 ilin valisinin katılımıyla dev bir “Trafik Güvenliği” zirvesi gerçekleştirildi.

“Sıfır can kaybı” hedefinin masaya yatırıldığı toplantıya, Vali Ali Çalgan öncülüğündeki ilimizdeki ilgili kurum amirleri de tam kadro katıldı.

Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen “Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı” konulu toplantına 81 ilin valisi ile birlikte Çorum’dan da Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Karayolları 73. Şube Şefi Murat Uzun katıldı.

Çorum heyetinin Valilik Toplantı Salonu’ndan video konferans yöntemiyle takip ettiği toplantıda ülke genelinde trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik olarak “Trafik Güvenliği Strateji Belgesi” ve “Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı” kapsamındaki yeni hedefler değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, konuşmasında trafik kazalarının önlenmesi, can kayıplarının azaltılması ve farkındalık çalışmalarının artırılması için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti. Yerlikaya, “Trafikte sıfır can kaybı” hedefiyle başlatılan stratejik çalışmaların, valiliklerin ve yerel yönetimlerin aktif katkısıyla sürdürüleceğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ise, trafik güvenliği kapsamında karayolu altyapısının iyileştirilmesi, akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde yürütülen çalışmalardan bahsetti.

Çorum özelinde yürütülen trafik güvenliği faaliyetlerinin de ele alındığı toplantıda Vali Çalgan ile Başkan Aşgın kent genelinde şehir içi ulaşımda yaya önceliği, okul çevrelerinde trafik güvenliği ve kırsal alanlardaki yol denetimlerinin artırılması, şehir içi yol düzenlemeleri, trafik akışı optimizasyonu ve akıllı sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması konusundaki çalışmalarla ilgili Yerlikaya ve Uraloğlu’nu bilgilendirdi.

Muhabir: RIFAT KARA