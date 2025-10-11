Çorum’da yaklaşık 20 sivil toplum kuruluşu, Filistin’e destek amacıyla kapsamlı bir kermes düzenledi.

Çorum Belediyesi’nin desteği ile biraraya gelen Türkiye Kızılay Derneği Çorum Şubesi, Yeşilay Çorum Şubesi, Memur-Sen Kadın Kolları, Hizmet İş Sendikası Çorum Şubesi, Kadem, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, İdea İnsani Yardım Derneği, Derman Kültür ve Eğitim Derneği, Ekader, Çorum İHH, Hayrat Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Kadın Kolları, Dermander, Deniz Feneri, Gül-Der, Yedi Hilal gibi dernekler tarafından oluşturulan Nisa Kadın Platformu tarafından organize edilen Filistin’e Destek Kermesi Saat Kulesi Hürriyet Parkı önünde kurulan stantlarla açıldı.

Kermesin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eşi Feyza Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hizmet-İş Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ve kermesi düzenleyen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun başkan, yönetici ve üyeleri katıldı.

Özellikle kadınların el emeği ile hazırladığı yiyecek ve içeceklerin tüm gün boyunca satışının yapıldığı kermese vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Saat Kulesi meydanında gönüllüler tarafından hazırlanan ürünlerin satışa sunulduğu sergiden elde edilecek tüm gelirin Filistin ve Gazze’deki mazlumlara yardım için yollanacak.

Kermesin açılışında konuşan Kızılay Şube Kadın Kolları Başkanı Fatma Paşaoğlu kermese katılanlara teşekkür ederek Filistin davası için gönül birlikteliği yaptıklarını, kalplerinin Filistin için attığını dile getirdi. Paşaoğlu başta Belediye Başkanı Aşgın ve katılımcı sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Açılışta daha sonra STK’ların içinden gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bir konuşma yaptı. Savaşın en çok kahrını kadın ve çocukların çektiğini, onlara en doğru yardımı da yine kadınların yaptığını ve birlik olmanın bereketini kadınların bu kermeste bize gösterdiğini anlatan Aşgın; “Gazze ve Filistin deyince kalbimizin bir tarafı kanıyor. Medeniyetin zirve yaptığı bir dönemde bir zalimliği daha insanlığa bir kez daha gösterdi. Üzgünüz, yorgunuz ama mücadeleden asla vazgeçmiyoruz. Kudüs bize Peygamberimizin emanetidir. Tarih her zaman zalimlerin zulmünü ve mazlumların zaferini yazmıştır. Bundan sonra da böyle olacaktır. Gazze’nin şehitlerine, yiğitlerine, mücahitlerine selam olsun. Çorumlular her zaman mazlumların yanında olduğunu bu meydanda hep göstermiştir. Göstermeye devam edecektir. Bir anlaşma sağlandığı söyleniyor. İnşallah bu anlaşma sürekli olur.” dedi.

Konuşmanın ardından İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın duasının ardından kermesin açılışı gerçekleştirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR