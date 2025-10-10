Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımdan dolayı bazı siyasi partilerin eleştirisine maruz kalan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a sahip çıktı.

CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Yılmaz, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a yalan, iftira ve seviyesiz siyasi açıklamalar ile saldırıldığına dikkati çekerek, kendi hatalarını görmeyenlerin, istikrarlı bir siyasi duruş sergileyemeyenlerin CHP’yi eleştirmeye hakkının olmadığını bildirdi.

Tuncay Yılmaz, “İktidar partisi ve iktidarın nimetlerinden faydalanarak hiç bir siyasi duruş sergileyemeden, şehre hiçbir katkısı olmadığı halde varmış gibi davrananların, kendi milliyetçi geçmişine sünger çekerek bir anda PKK sempatizanına dönüşenlerin, şehrin tüm sorunlarını CHP eleştirisi yaparak kendi başarısızlıklarını kapatmaya çalışanların, yolsuzluklarını gizleyerek siyaset yapıyor gibi görünenlerin CHP'nin hiç bir ferdini eleştirme hakkı yoktur” dedi.

Tuncay Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Eskiler derler ki; "Yavuz hırsız ev sahibini suçlu çıkartır.

CHP muhalefet partisi ve vekilimiz Mehmet Tahtasız vekillik koltuğuna oturduğundan beri Çorum'un bir evladı olarak, Çorum sevdalısı bir siyasetçi olarak elinden gelenin fazlasını yaparak şehrimizin siyasetinde büyük bir ivme yakalamıştır.

Biz muhalefetimizi iyi yapıyoruz ki rahatsız olanlar sayın vekilimize yaptıkları gibi yalan, iftira ve seviyesiz siyasi açıklamalar ile saldırmaktalar. Biz partimizin her ferdine haklı oldukları davada sonuna kadar sahip çıkarız. Üzerine düşen görevi yapmayanlar için bu durumu atalarımız şöyle ifade etmişlerdir. Yavuz hırsız ev sahibini suçlu çıkartır”

Muhabir: Haber Merkezi