Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenen “Din ve Coğrafya Sempozyumu-III: Coğrafya ve Toplum” konulu etkinlik büyük ilgi gördü.

İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda açılışı yapılan “Coğrafya ve Toplum” konulu 3. Din ve Coğrafya Sempozyumu’na Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, akademisyenler, bilim insanları ile davetliler katıldı.

Vali Ali Çalgan, sempozyumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, coğrafyanın insanların üretim, barınma, yapılaşma ve kıyafetlere kadar birçok alana etki ettiğini söyledi.

İbn-i Haldun'un Mukaddime kitabında coğrafyayla insanların karakterlerinin etkileşim içerisinde olduğunu belirttiğini anlatan Vali Çalgan, “Rakımı yüksek yerlerin insanlarının sert savaşçı, nispeten ılıman iklimlerde yaşayanların daha konfor odaklı yaşadıklarını söylüyor” dedi.

Mezhep imamlarının da İslam'ı tatbik noktasında coğrafyaya göre farklı kararları olduğunu dile getiren Çalgan, sıcak iklimlerdeki yerlerle soğuk yerlerdeki kıyafetlerin farklılık gösterebildiğini kaydetti. Vali Çalgan, “Bütün bunlardan şunu çıkarıyoruz: Coğrafya, kişilerin, toplumların hem üretim biçimlerini, yani geçimlerinden tutun balıkçılıkla mı, hayvancılıkla mı geçineceklerini, üretim biçimlerini, konut, kıyafet tercihlerini etkileyen, çok kar yağan yerlerdeki çatıların daha dik yapılmasından tutun Ortadoğu'da, sıcak bölgelerdeki kıyafetlerle Kafkaslardaki yüksek rakımlardaki yerlerin kıyafetlerine, yemek kültürüne kadar birçok konuda fiziki ve düşünsel manada hayatımızı etkilemektedir” diye konuştu.

Din ve coğrafyanın ilişki içinde olduğuna dikkati çeken Vali Ali Çalgan, “Bunun bilimsel manada ortaya konulması da son derece kıymetli. Bu çalışmanın üniversal bilgilerin üretildiği bir yer olması hasebiyle bütün insanlığa ışık tutacak veriler ortaya konulacağını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Türkiye'de doğu ile batı illeri arasında dahi dini ritüellerde, ibadetlerde, namaz kılmada farklılıklar görülebildiğini, bunun coğrafya ve din arasında olağanüstü ilişki olduğunu gösterdiğine işaret etti.

“GAZZE'DEKİ SAVAŞ, DİNİN VE KUTSAL COĞRAFYALARIN

NASIL TRAJEDİYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜĞÜNÜN GÖSTERGESİ”

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut ise mekanların sadece fiziki alanlar değil, aynı zamanda inanç kimlikleri ve hafızanın yazıldığı yerler olduğunu belirterek, "Bu nedenle bugün Gazze'de yaşananlar sadece siyasi çatışma değil, aynı zamanda coğrafyanın ve onunla örülü kutsal hafızanın yok edilmesi teşebbüsüdür. Gazze'de yaşanan ve hepimizin insanlığını yaralayan bu savaş, soykırım ve insanlık dramı, dinin ve kutsal coğrafyaların nasıl trajediye dönüştürüldüğünün bir göstergesidir. Günümüzde maalesef dinlerin ve kültürlerin beşiği olan bu kadim coğrafyada insanlık vicdanını derinden yaralayan bir dram yaşanmaktadır” dedi.

İlahiyat Fakültesi olarak 6 toplantılık seri şeklinde planlanan “Coğrafya ve Toplum” sempozyumunun 3’ncüsünde din ve coğrafya arasındaki ilişkiyi disiplinler arası bakış açısıyla ele almayı hedeflediklerini vurgulayan Bulut, “Buradaki amacımız, inancın mekanla, kültürle ve toplumla nasıl iç içe geçtiğini, coğrafyanın dini tezahür biçimlerini nasıl şekillendirdiğini bilimin ışığında anlamak ve tartışmaktır” şeklinde konuştu.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yakup Coştu ise “Coğrafya ve Toplum” konulu sempozyumda 10 oturum ve 4 çevrim içi oturumda dinin toplumsal, mekansal tezahürlerini ele alacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından Başkan Aşgın'ın oturum başkanlığında yapılan açılış oturumunda Prof. Dr. Celaleddin Çelik "Değişen Toplumlarda Şehir ve Din: Ontoloji ve Ahlak Eksenli Sosyolojik Yaklaşımlar", Prof. Dr. Asım Yapıcı "Şehir Dindarlığında Değişim ve Süreklilik: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme" ve Doç. Dr. Volkan Ertirt "Modern Şehir ve Sekülerleştirme" konularında sunum yaptı.

Sempozyum, bugün sona erecek.

