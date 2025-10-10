Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, kısa süre önce yapılan merkez ilçe kongresinde başkanlığa seçilen Resul Yiğitoğlu ve yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’a ziyarette, ilçe kongresinde başkanlık için yarışan Ali Çan da eşlik etti. Ziyaret, partide birlik ve beraberlik mesajlarının ön plana çıktığı samimi bir ortamda gerçekleşti.

Milletvekili Tahtasız, yeni yönetime başarılar dileyerek, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yolculuğunda hep birlikte çalışacağız. Amacımız, halkın güvenini kazanarak partimizi iktidara taşımaktır.” ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Milletvekili Tahtasız, partililerin aynı hedef doğrultusunda kenetlenmesinin önemine dikkat çekti.

Mehmet Tahtasız, “Resul Yiğitoğlu ve ekibine başarılı bir dönem diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak hep birlikte omuz omuza çalışarak, partimizi iktidara taşıyacağız.” dedi.

YİĞİTOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR

CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Milletvekilimiz Mehmet Tahtasız’a ve Ali Çan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hedefimiz, partimizin ilkelerini en güçlü şekilde temsil etmek ve Çorum’da örgütlülüğümüzü daha da güçlendirmektir.” ifadelerini kullandı.

BATAK’A KUTLAMA

Öte yandan Milletvekili Mehmet Tahtasız daha sonra CHP Sungurlu İlçe Başkanlığı görevine seçilen Arif Batak ve yönetimi de ziyaret ederek kutladı. Batak’a başarı dileklerini ileten Tahtasız; “Partililerimiz ve ilçe yöneticilerimizle birlikte yeni dönemde yapacağımız çalışmalara ve ilçenin sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Sungurlu İlçe Başkanımız Arif Batak ve ilçe yönetimimize birlik ve beraberlik içerisinde başarılı bir dönem diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi