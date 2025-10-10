10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Gar Katliamı’nda hayatını kaybeden Emine Ercan, bu yıl da Çorum’un Büyükdivan köyünde mezarı başında anılacak.

Ankara Tren Garı önünde düzenlenen bombalı saldırının 10. yıl dönümünde, hayatını kaybedenler için Çorum'da da anma etkinlikleri düzenlenecek.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen program kapsamında bugün basın açıklaması yapılırken yarın ise mezarlık ziyareti gerçekleştirilecek. Ankara'da 103 kişinin hayatını kaybettiği saldırının yıldönümü dolayısıyla Çorum'da bir anma programı hazırlandı. Saldırıda yaşamını yitirenlerden biri olan Çorumlu Emine Ercan için mezarı başında bir anma gerçekleştirilecek. Ayrıca kent merkezinde bir basın açıklaması yapılarak adalet ve barış talepleri dile getirilecek.

Türkiye’nin en kanlı terör saldırılarından biri olan 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Emine Ercan yarın (11 Ekim 2025 Cumartesi günü) Çorum merkeze bağlı Büyükdivan köyündeki mezarı başında anılacak. Anmaya katılmak isteyenler saat 10.30’da Hünkâr Hacı Bektaş Veli Parkı’ndan köye hareket edecek.

Katliamın yıldönümünde Çorum Emek ve Demokrasi Platformu da bir basın açıklaması yapacak. Açıklama bugün (10 Ekim Cuma günü) saat 18.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte barış vurgusu yapılacak ve adalet talebi dile getirilecek.

