Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 12.’si düzenlenen bölgenin en büyük Kitap Kültür Günleri bugün kapılarını açıyor. Ünlü yazarların da katılacağı Kitap Kültür Günleri, TSO Fuar Kompleksi’nde 10 gün boyunca açık olacak.

80’in üzerinde yazar ve yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek olan fuarda; kitap satış stantlarının yanı sıra yazar söyleşileri ve imza günleri de düzenlenecek. 7’den 70’e herkese hitap eden kitap kültür günlerinde, birbirinden değerli yazarlar Çorumlularla bir araya gelecek. 12. Kitap Kültür Günleri açılış töreni bugün (10 Ekim Cuma günü) saat 14.00’te TSO Fuar Alanı’nda yapılacak.

Fuarın açılış gününde, Prof. Dr. Nurullah Genç, “Kelimenin Esrarı” adlı söyleşisiyle sahne alacak. Etkinlik kapsamında; şiirleriyle tanınan Talha Bora Öge, gençlerin ilgiyle takip ettiği Miraç Çağrı Aktaş, motivasyon konuşmalarıyla bilinen Canten Kaya ve kaleme aldıkları eserlerle geniş kitlelere hitap eden Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Turgut, İhsan Süreyya Sırma, Halit Ertuğrul, Sinan Yağmur gibi pek çok önemli isim kitapseverlerle buluşacak.

Doğa ve macera programlarıyla bilinen Serdar Kılıç, TRT Gündem Ötesi program sunucusu Pelin Çift, uluslararası üne sahip yazar Thomas Taylor, usta şair Şükrü Erbaş ve çocuk edebiyatının duayen isimlerinden Yalvaç Ural da fuarın konukları arasında yer alacak.

Kitap Kültür Günleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bölgenin en büyük kitap fuarlarından birine ev sahipliği yapacak alanda hazırlıklar son aşamaya geldi. Türkiye’de en iddialı kitap fuarlarını şehrimizde yapmaya başladık. Bu yıl çok daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu kültür şölenine davet ediyoruz.” diye konuştu.

12. Kitap Kültür Günleri, 10-19 Ekim 2025 tarihleri arasında TSO Fuar Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ