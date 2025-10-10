Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum Müzesi’nin önemli bir programa evsahipliği yapacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile organize edilen Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu bugün Çorum Müzesi’nde başlayacak.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Bektaş; “Bakanlığımız desteği ve Valiliğimizin himayesinde, il müdürlüğümüz koordinasyonunda ilimizde bilimsel kazı ve yüzey araştırmaları düzenli olarak yapılmaktadır. Kazılarımızdaki yeni gelişmeleri takip etmek, paylaşmak için 2010 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’müz ve Çorum Müze Müdürlüğü’nün ortak gayretleri ile başlayan ilk sempozyum 2011 yılında yayım haline dönüştürülerek bilim dünyası ile paylaşılmıştır. Uluslararası 8.Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumuna Türkiye’nin önde gelen hocaları katılacak olup ilimiz, ülkemiz, insanlık tarihimiz hakkında yeni bilgiler edineceğiz” dedi.

Uluslararası 8. Çorum Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu açılışı ise bugün saat 10.00’da yapılacak. Çorum Müzesi’nde iki gün sürecek sempozyumun ilk gününde (10 Ekim 2025 Cuma günü) 4 oturumda konularında uzman 4 oturum başkanı ve 17 konuşmacı, yarın (11 Ekim 2025 Cumartesi günü) 2 oturum halinde 2 oturum başkanı ve 11 konuşmacı katılacak.

Muhabir: Haber Merkezi