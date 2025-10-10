Çorum Valisi Ali Çalgan, Devlet Su İşleri (DSİ) 54. Şube Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında Vali Çalgan’a, DSİ 54. Şube Müdürü Davut Gerçekçioğlu tarafından şubenin faaliyet alanları, yürütülen projeler ve planlanan yatırımlar hakkında kapsamlı bir brifing sunuldu.

Toplantıda, özellikle su kaynaklarının verimli kullanımı, taşkın önleme projeleri, sulama altyapısının güçlendirilmesi ve içme suyu temini konularında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Ali Çalgan, DSİ’nin ülkemizin en köklü ve stratejik kurumlarından biri olduğunu belirterek, su yönetimi ve altyapı yatırımlarının sürdürülebilir kalkınma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaretin ardından konuşan Vali Çalgan, şu ifadeleri kullandı: “DSİ, yalnızca su yönetimiyle değil, aynı zamanda tarımın ve bölgesel kalkınmanın da temel unsurlarından biridir. Emeği geçen tüm DSİ personeline teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum.”

Ziyarette ayrıca Vali Yardımcısı Yeliz Mercan da hazır bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi