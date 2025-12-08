Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Samsun Bölge Müdürlüğü’nce düzenlenen toplantıda, memleketi Samsun’da yerel basın temsilcileriyle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasında Kurumun gelecek projeksiyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Genel Müdür Çay, hedeflerinin sadece mevcut yapıyı korumak değil, basın kuruluşlarının ilan ve reklam ekosisteminden aldığı payı büyütmek olduğunu ifade etti.

BASIN EMEKÇİLERİNİN ROLÜ BÜYÜK

Sosyal medyadaki kontrolsüzlüğe dikkat çeken Çay, basın emekçilerinin doğru ve gerçeğin izinde kamu yararını gözeterek ürettikleri nitelikli içeriklerle dezenformasyonla mücadelede önemli bir rol üstlendiğini belirtti.

HAKSIZ KAZANCA İZİN YOK

Genel Müdür Çay, BİK Analitik sisteminin ölçümleme konusundaki başarısına vurgu yaparak anlık değişimlerin yaşandığı dijital mecradaki gelişmeler ve sahadan gelen talepler doğrultusunda sistemin sürekli güncellendiğini kaydetti. Çay, hassas bir şekilde sürdürülen çalışmalarla sahte trafik sağlayarak haksız kazanç elde edilmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin altını çizdi.

MALİYETİ AZALTMA ÇABASI

Süreli yayınlara ek gelir oluşturmanın yanı sıra maliyetlerini azaltma noktasında da çalışmalar sürdürdüklerini belirten Çay, bu kapsamda yer sağlayıcıdan malzeme teminine kadar geniş bir yelpazede girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Programda Genel Müdür Çay’a BİK Samsun Bölge Müdürü Nedim Engin ve kurum personeli de eşlik etti.