Sungurlu OSB’de faaliyet gösteren SUN-KA firmasından, işçi zehirlenmesi olayı ile ilgili şu açıklama yapıldı:

“Son günlerde bazı basın ve sosyal medya mecralarında, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan işçi zehirlenmesi olayı ile firmamız Sun-Ka Kağıt arasında ilişki kurulmaya çalışıldığı görülmüştür.

Bu haberlerde firmamızın adının geçmesi tamamen asılsız, gerçek dışı ve yanlış bilgilendirmeye dayalıdır.

Söz konusu olayın firmamızla hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.

Sun-Ka Kağıt olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal mevzuata uygun şekilde, iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde gözeterek yürütmekteyiz. Kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına bu düzeltmenin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Gerçeğe aykırı haberlerde ismimizin kullanılmasına ilişkin gerekli hukuki süreçleri başlatma hakkımız saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”