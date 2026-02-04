TÜİK verilerinden yararlanılarak yapılan değerlendirmeye göre, herkes memleketinde yaşasa, yani göç olmasa, Çorum’un il nüfusu 1 milyon 328 bin olacaktı ve Türkiye’nin 24. büyük ili konumunda yer alacaktı.

Bu değerlendirme, 3 milyon 147 bin nüfusla Şanlıurfa’nın Türkiye’nin en büyük ili olacağını, Konya’nın 2 milyon 689 binle ikinci, İstanbul’un 2 milyon 609 binle üçüncü, Diyarbakır’ın 2 milyon 456 binle dördüncü, Ankara’nın ise 2 milyon 72 binle beşinci sırada yer alacağını gösteriyor.

İlk beş ili, Samsun, Sivas, Erzurum, İzmir, Hatay, Bursa, Adana, Gaziantep, Mardin, Van, Kahramanmaraş, Ordu, Trabzon, Kayseri, Manisa, Mersin, Tokat ve 24. sırada da Çorum izleyecekti.

Bilindiği gibi, kırsaldan sürekli göç vermesi nedeniyle Çorum ilinin nüfusu, 600 bin düzeyinden gerileyerek 2024 yılı sonunda 521 bine düşmüş bulunuyor. Buna karşılık, Ankara’da 438 bin, İstanbul’da 176 bin, İzmir’de 41 bin, Antalya’da 26 bin, Bursa’da 18 bin Çorumlu yaşıyor.