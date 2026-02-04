Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “Ailede Psikolojik İyi Oluşu Güçlendirme Çalıştayı” yarın saat 09.30’da TSO Konferans Salonu’nda başlayacak.

Çalıştay 6 Şubat Cuma günü de aynı saatte, Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Salonu’nda devam edecek.

Çalıştaya konuşmacı olarak, Ahi Evran Üniversitesi’nden Doç.Dr. Önder Baltacı ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Doç.Dr. Ahmet Erdem katılacak.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ile PDR İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel, çalıştayla ilgili çağrılarında, ailede iyi oluşun, toplumsal iyi oluşun temelini oluşturduğunu vurguladılar.