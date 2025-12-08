Her iki sivil toplum kuruluşunun ortak açıklamasında, “Hizmet, dayanışma ve rızalık yolunda önemli bir adımı daha hep birlikte atıyoruz” denilerek şu ifadeler kullanıldı:

“17 Aralık 2025 Çarşamba günü, Rıza Şehri misafirhane ve aşevi bölümlerimizi Hakk’ın izni ve canlarımızın emeğiyle hizmete açıyoruz.

Hacı Bektaş Veli’nin ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım’ sözüne uyarak; kapısı açık, lokması paylaşılan, gönlü herkese dönük bu mekânın açılışında siz değerli canlarımızı aramızda görmek bizlere güç verecektir.

Gelin, birlik lokmamızı paylaşalım, bereketi çoğaltalım, muhabbetimizi tazeleyelim.”