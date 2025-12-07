Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan'ın silahı Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında makam odasında bakım yaptığı esnada ateş aldı. 1 çocuk babası olan Kablan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kablan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde Kablan'ın özgeçmişi okunarak dualar edildi. Törende duygusal anlar yaşanırken, eşi Elif Kablan eşinin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Muş Valisi Avni Çakır, Elif Kablan'a başsağlığı diledi. Üsteğmen Ali Kablan'ın naaşı, yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Çorum'a uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Silahını temizlediği sırada tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden Üsteğmen Ali Kablan, Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kablan'ın naaşı Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hıdırlık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi